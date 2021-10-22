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Суд в Москве заключил под стражу двух участников "Свидетелей Иеговы"

Еще один участник религиозной организации отправлен под домашний арест

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы в пятницу санкционировал арест двоих участников религиозной организации "Свидетели Иеговы", деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена, еще один обвиняемый был отправлен под домашний арест.

"Судом в отношении Сергея Толоконникова и Романа Мареева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один обвиняемый - Анатолий Марунов заключен под домашний арест", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

По ее словам, мера пресечения обвиняемым установлена до 20 декабря.

По данным суда, Марунову предъявлено обвинение в организации деятельности запрещенных "Свидетелей Иеговы" (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Толоконников и Мареев обвиняются в вовлечении граждан в деятельность экстремистской религиозной организации.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит наказание в виде либо штрафа в размере до 800 тыс. рублей, либо принудительных работ, либо лишения свободы на срок до десяти лет в зависимости от роли каждого.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.

По данным СМИ, последователи "Свидетелей Иеговы" продолжали деятельность запрещенной организации и пытались вовлечь в нее военнослужащего, которому передали признанную экстремистской литературу, а также приглашали на проповеди и молитву.

Несколько дней назад правоохранители провели обыски минимум по восьми московским адресам участников "Свидетелей Иеговы". В ходе обысков были изъяты электронные носители, различная религиозная литература.

В результате были задержаны 67-летний Марунов, 49-летний Толоконников и 43-летний Мареев.

Москва Свидетели Иеговы

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