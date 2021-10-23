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Пассажир упал на рельсы станции метро "Павелецкая"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пассажир упал на рельсы на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что мужчина был спасен, ему оказывается медицинская помощь.

Движение поездов на зеленой ветке метро из-за инцидента затруднено.

Как передал корреспондент "Интерфакса", людей по громкой связи предупреждали о том, что поезда на Замоскворецкой линии ходят с увеличенными интервалами по техническим причинам.

Официальных комментариев столичного метрополитена по поводу инцидента на зеленой ветке пока не поступало.

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