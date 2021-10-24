Движение поездов на МЦК приостанавливали из-за человека на пути

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел на Московском центральном кольце, сообщается в воскресенье в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Как говорится в сообщении, "на МЦК нет движения поездов по направлению против часовой стрелки из-за человека на пути". Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют в соответствии с графиком.

Позже департамент также в телеграм-канале сообщил, что движение на МЦК против часовой стрелки восстановлено. В сообщении сказано, что поезда временно проезжают станции Локомотив, Бульвар Рокоссовского и Белокаменная без остановки.

Данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, не поступало.