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Руководство пансионата осудили условно за пожар с жертвами в 2017 г. в Картмазово

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор и администратор частного пансионата в Новой Москве, где на пожаре в декабре 2017 года погибли двое престарелых постояльцев, получили условные сроки. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Щербинский районный суд признал генерального директора частного пансионата для престарелых Никиту Улесова и администратора пансионата Элеонору Шарапову виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух лиц), сказали в ведомстве в понедельник.

Оба подсудимых приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет. Кроме того, они лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности сроком на два года.

По данным следствия, в 2016 году гендиректор и фактический руководитель ООО "Виктория" Улесов подыскал индивидуальный жилой дом в деревне Картмазово поселения Московский города Москвы, который не отвечал требованиям пожарной безопасности.

"Несмотря на данное обстоятельство, он организовал в доме пансионат для пожилых людей. Администратор пансионата Шарапова, которую в 2017 году Улесов нанял на должность управляющей и назначил ответственной по обеспечению пожарной безопасности, мер к устранению нарушений не приняла", - отметили в прокуратуре.

В результате пожара, возникшего 19 декабря 2017 года два пенсионера скончались от отравления угарным газом, здоровью еще двух потерпевших причинен тяжкий вред.

До ЧП в частном пансионате для престарелых в деревне Картмазово проживали 53 человека. После пожара сообщалось о 23 пострадавших. О погибших в результате этого пожара ранее сведений не поступало.

Москва Картмазово

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