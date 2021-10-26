Работу велопроката в Москве продлили до конца осени

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Прокат велосипедов в Москве будет работать весь ноябрь, в краткосрочную аренду станут сдавать только механические велосипеды. Об этом сообщили во вторник в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Прошлый сезон показал, что многие готовы передвигаться на велосипеде до самых холодов, поэтому и в этом году мы решили продлить сезон до конца осени", - привели в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В ведомстве добавили, что сезонные абонементы автоматически продлят до 30 ноября. До этого же времени сохранятся все бонусы.

С 1 ноября взять в прокат можно будет только механические велосипеды, отметили в департаменте.

В этом сезоне москвичи совершили 4,7 млн поездок.