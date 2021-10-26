В Москве за три года построят 12 пожарных депо

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - К 2025 году планируется возвести 12 пожарных депо в разных районах столицы, заявил во вторник глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник.

"За последние годы в Москве было построено 16 пожарных депо, однако работа по обеспечению безопасности продолжается – в ближайшие три года будет сдано еще 12 таких депо", - сказал Загрутдинов на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.

Он подчеркнул, что новые депо будут появляться в разных районах города, там, где сегодня есть дефицит в таких объектах.

"Это как уже сформированные городские территории, так и активно развивающиеся площадки", - пояснил Загрутдинов.