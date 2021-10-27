Источник назвал причину сбоя в движении на салатовой ветке метро

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - На Люблинско-Дмитровской линии метро утром поезда ходили с увеличенными интервалами, потому что на станции "Крестьянская Застава" на рельсы по неизвестной причине упал пассажир, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Мужчину быстро подняли на платформу, он выжил", - добавил он.

О сбое в движении ранее сообщил Департамент транспорта Москвы, там только упомянули "человека на пути", не уточнив, что с ним произошло. Движение быстро вернули в график.