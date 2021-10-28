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Экс-руководитель "Главного управления обустройства войск" арестован в Москве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего руководителя АО "Главное управление обустройства войск" Евгения Горбачева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Горбачева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 декабря 2021 года", - сообщили в пресс-службе. Суд отказал защите Горбачева в избрании ему более мягкой меры пресечения.

Горбачеву, по данным суда, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 со. 159 УК РФ).

Кроме того, на аналогичный срок суд арестовал другого фигуранта дела Горбачева - бывшего гендиректора ООО "Форматика" Александра Харченко, которому предъявлено такое же обвинение.

Как писала газета "Коммерсантъ", по версии следствия, Горбачев может быть причастен к хищению порядка 232 млн руб. из более 4,3 млрд руб., выделенных учрежденной им компании ООО "Спецстрой-1" на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Следствие, по данным издания, установило, что между "Спецстроем-1" и "Форматикой" был заключен фиктивный договор на поставку стройматериалов.

По данным издания, вместе с Горбачевым был также задержан его бывший деловой партнер Александр Ашгибисов. Однако, как уточнили "Интерфаксу" в Гагаринском суде, в него отношении материалы по мере пресечения в суд не поступали.

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