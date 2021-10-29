Почти 10 млрд руб. выделят власти Москвы на системы видеонаблюдения

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Московские власти заложили в бюджет средства на поддержание работы и развитие сети из 214 тысяч камер видеонаблюдения в столице. Об этом сообщил в пятницу замруководителя департамента финансов города Павел Дитятев.

"На функционирование и развитие общегородской системы видеонаблюдения предусмотрено 9 млрд 800 млн руб. в 2022 году. Указанные расходы позволят обеспечить работу 214 тыс. камер", - сказал Дитятев на онлайн-заседании комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Мосгордумы.

Представитель департамента пояснил, что также финансами обеспечат передачу изображений с видеокамер в единый центр обработки данных Москвы.

В общей сложности расходы на информатизацию в Москве в следующем году планируются в размере 102 млрд руб.