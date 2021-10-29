Более 400 столичных предприятий работали с нарушениями в первый нерабочий день

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В столице выявлено более 400 предприятий, нарушающих введенные ограничения на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В первый нерабочий день было проверено 31,6 тыс. объектов. Нарушения выявлены на 432 объектах (1,4%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство городских организаций соблюдают ограничения, введенные на период нерабочих дней. В Москве продолжают работать 19,5 тыс. предприятий розничной торговли, реализующих продовольственные товары. Из них более 7 тыс. сетевых и свыше 12 тыс. несетевых. Также продолжают работу офисные и рабочие столовые.