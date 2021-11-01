Теплая сентябрьская погода сохранится в Москве в начале ноября

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Теплая и солнечная погода, больше характерная для второй половины сентября, ожидает жителей Москвы в первую неделю ноября, после 5 ноября в столице возможны небольшие дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Погода просто замечательная будет в ближайшие дни. Если посмотреть за окно, это чудо, а не погода. Она отстает в своем развитии от климата на 1,5 месяца, такая погода по климату должна быть во второй половине сентября. А тут уже начало ноября. Первые четыре дня ноября будут такими. И удовольствие доставляет бирюзовое небо, прозрачный воздух и солнце, которое будет от восхода до заката", - сказал Вильфанд.

По словам метеоролога, обычно в начале ноября в Москве преобладает "барическая депрессия", когда из-за пониженного давления устанавливается областная погода с низкими облаками. Однако сейчас погода совершенно другая, что обусловлено с антициклоном, который связан с переносом очень теплых восточных масс с юга Атлантики и мощным отрогом высокого давления от антициклона, центр которого находится очень далеко от Москвы – именно он обеспечивает ясное небо.

До 4 ноября включительно в Москве днем будет около 8-13 градусов. "Это аномалия, прогнозируется отклонение на 9-10 градусов, это колоссальное отклонение, редчайший случай", - отметил Вильфанд. Ночные температуры воздуха составят от 0 до 3 градусов.

"До конца недели теплая погода, но все-таки циркуляция будет меняться, начнет более активно приближаться к центру Европейской России циклоническая ложбина низкого давления и станет облачно. С пятого числа облачно, небольшой дождик, но сильных ливней не прогнозируется. Воздушные массы будут перемещаться с юга, поэтому по-прежнему днем теплая погода и, поскольку ночью будет облачно и не будет выхолаживания (почвы), то и ночные температуры повысятся будут в диапазоне от 5 до 10 градусов. Дневные температуры тоже от 8 до 13", - добавил он.

Также хорошая погода установится на юге Европейской России – в Краснодарском крае и на Черноморском побережье. "Если в самом Краснодаре 17-20 градусов тепла, то на Черноморском побережье 20-23 градуса и тоже там антициклональная погода, вполне комфортно", - сказал глава Гидрометцентра.