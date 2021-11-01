Самый большой бизнес-парк в России построят в Москве в 2025 году

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Самый большой бизнес-парк в России появится на северо-западе Москвы в 2025 году, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Бизнес-парк войдет в состав жилого района ALIA в районе Покровское-Стрешнево. Сейчас стартовало проектирование второй очереди объекта. После завершения второй очереди строительства общая площадь бизнес-парка составит около 400 тыс. кв. метров, и он станет крупнейшим в России объектом такого рода", - говорится в сообщении.

Жилой район ALIA находится по адресу: ул. Летная, вл. 95Б.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в настоящее время обсуждают детали архитектурной концепции второй очереди бизнес-парка. Ее проектировщиком выступит компания Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Начать строительство второй очереди девелопер планирует в 2023 году.

"Площадь второй очереди бизнес-парка составит 132 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций в район ALIA - около 100 млрд рублей. Финансирование проекта осуществлялось международным консорциумом инвесторов, куда входят государственные суверенные фонды России, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна", - пояснил управляющий партнер, первый вице-президент группы компаний "Ви Холдинг" Павел Мащицкий.

Первую очередь бизнес-парка "Ростех-Сити" общей площадью более 260 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в марте 2021 года. Она представляет 13 офисных зданий, объединенных пешеходным кампусом.

Жилой район ALIA строится на месте бывшего Тушинского аэродрома на площади 65 га. На сегодняшний день завершили строительство первой очереди одноименного жилого комплекса, а также ряда крупных объектов.

В настоящий момент начались работы по строительству второй очереди жилого комплекса, параллельно проходит конкурс на разработку архитектурной концепции третьей очереди.