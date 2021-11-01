В Большом Знаменском переулке в Москве построят художественную галерею

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Большом Знаменском переулке в Москве на участке площадью около 0,05 га будет построена художественная галерея, сообщили пресс-службе Москомстройинвеста, ссылаясь на планы инвестора.

Общая площадь галереи составит 1 270 квадратных метров, из которых на подземную часть придется 870 квадратных метров, сообщила через пресс-службу председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Проект режимов использования земель на этом участке ранее одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы.