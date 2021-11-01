Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Большом Знаменском переулке в Москве построят художественную галерею

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Большом Знаменском переулке в Москве на участке площадью около 0,05 га будет построена художественная галерея, сообщили пресс-службе Москомстройинвеста, ссылаясь на планы инвестора.

Общая площадь галереи составит 1 270 квадратных метров, из которых на подземную часть придется 870 квадратных метров, сообщила через пресс-службу председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Проект режимов использования земель на этом участке ранее одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Москомстройинвест Анастасия Пятова Москва

Новости

Трем московским барам грозит закрытие за дискотеки в нерабочие дни

Трем московским барам грозит закрытие за дискотеки в нерабочие дни

РПЦ предупредила о рисках использования системы Face Pay в метро

Из хранилища московского музея пропал рисунок авангардиста Янкилевского

В Москве выросла детская смертность от COVID-19

Участникам фотопровокации на фоне Василия Блаженного дали по 10 месяцев

Участникам фотопровокации на фоне Василия Блаженного дали по 10 месяцев
Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в Москве за первые сутки "эпидканикул" снизилась на 11%

Суточная COVID-заболеваемость в Москве за первые сутки "эпидканикул" снизилась на 11%

Бесконтактную оплату проезда введут на всех турникетах метро Москвы до конца 2022 г.

Пандемия коронавируса

В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19

В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19
Пандемия коронавируса

Операторы попросили власти Москвы разрешить работу салонов связи в нерабочие дни

Экс-руководитель "Главного управления обустройства войск" арестован в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });