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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Туман надвигается на Москву

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают автомобилистов в Москве о необходимости снизить скорость из-за надвигающегося на столицу тумана.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10:00 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС Москвы.

Спасатели предупреждают, что в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями автомобилистам стоит значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходам – использовать светоотражающие элементы на одежде.

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