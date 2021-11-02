Спрос на склады в Московском регионе почти удвоился за год

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - По итогам первых девяти месяцев 2021 года сумма купленных и арендованных складских площадей класса А и B в московском регионе составила 2 млн квадратных метров, это на 43% больше, чем годом ранее, говорится в аналитическом отчете Marketbeat Full Edition от Cushman & Wakefield.

"По объему заключенных сделок прошлый год стал рекордным за всю историю наблюдений, однако 2021 год установит новую планку - 2,5 против 2,4 млн квадратных метров. Вакансия снизилась с 3,5% в конце 2020 года до 1,8% по итогам III квартала 2021 года. С рынка ушли все крупные свободные блоки. К концу октября показатель стал менее 1%", - прокомментировала аналитик компании Екатерина Ногай.

Она напомнила, что к выходу запланирован ряд крупных объектов. Это позволит стабилизировать показатель вакантности в перспективе 1-2 лет на уровне 1,5-2%.

"Проекты, которые планируется ввести до конца 2022 года, уже сегодня заполнены более чем на 80%. Ввод новых спекулятивных объектов низкий - 350-400 тысяч квадратных метров в год, и практически все площади в них поглощаются рынком в процессе строительства, свободных площадей к моменту ввода практически не остается", - добавил руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Егор Дорофеев.

Что касается регионов, то здесь сходная картина - высокий спрос и низкая вакансия. Так, объем сделок достиг 1,6 млн квадратных метров - это 44% всех купленных и арендованных по стране площадей, что является наиболее высоким показателем за всю историю наблюдений, говорится в отчете.