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На создание цифровой платформы для обучения таксистов Москвы выделено почти 60 млн руб.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Столичные власти приняли решение о создании цифровой платформы для обучения водителей такси, для реализации проекта запланировано более 59 млн рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Отмечается, что платформа будет включать в себя следующие тематические блоки: транспортное законодательство и особенности дорожного движения, пассажирский сервис, "москвоведение" и блок по русскому языку.

Данный проект будет интегрирован с комплексной информационной системой "Аналитика работы такси" (КИС АРТ), она станет основным инструментом распространения профессиональных знаний среди московских таксистов, что будет способствовать росту комфорта и безопасности перевозки пассажиров.

Москва Сергей Собянин

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