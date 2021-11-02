Директор ЦРУ обсудит в Москве ряд вопросов с представителями властей РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс будет находиться в Москве 2-3 ноября, обсудит с представителями российских властей двусторонние отношения, заявили во вторник "Интерфаксу" в посольстве США в Москве.

"Директор ЦРУ Бернс по просьбе президента США возглавляет высокопоставленную американскую делегацию, которая будет с визитом в Москве 2-3 ноября", - сообщил представитель американской дипмиссии.

"Они встретятся с представителями российских властей для обсуждения ряда вопросов в двусторонних отношениях", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом, "стороны обсудили российско-американские отношения".