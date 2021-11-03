На Краснопресненской набережной провалился грунт

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - На Краснопресненской набережной около Москва-Сити произошел провал грунта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала РЕН ТВ, длина ямы достигла 30 метров, а ширина - 20 метров.

"Перекрыто движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда", – говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

На месте работают экстренные службы и правоохранители. Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.