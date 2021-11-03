Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На Краснопресненской набережной провалился грунт

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - На Краснопресненской набережной около Москва-Сити произошел провал грунта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала РЕН ТВ, длина ямы достигла 30 метров, а ширина - 20 метров.

"Перекрыто движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда", – говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

На месте работают экстренные службы и правоохранители. Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.

Москва

Новости

Организатор "Русского марша" Зайцев в Москве сообщил о своем задержании

Директор ЦРУ обсудит в Москве ряд вопросов с представителями властей РФ

МЧС сообщило, что туман сохранится в Москве до полуночи

Власти Москвы заявили, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за тумана нет

Власти Москвы заявили, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за тумана нет

В аэропортах Москвы проверят соблюдение COVID-мер после задержки сотен рейсов

Аэропорты Москвы отменили и задержали больше ста авиарейсов из-за тумана

Аэропорты Москвы отменили и задержали больше ста авиарейсов из-за тумана
Пандемия коронавируса

Московским театрам начали возвращать билеты из-за введения QR-кодов

Более 30 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра

Мэрия Москвы допустила полный отказ от строителей-мигрантов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });