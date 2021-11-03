Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Домодедово

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Два человека, включая несовершеннолетнего, пострадали в результате столкновения автобуса с деревом на Каширском шоссе в г. Домодедово, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

"В 22:45 на 43-м км Каширского шоссе (г. Домодедово) водитель рейсового автобуса допустил столкновение с препятствием (дерево), по предварительной информации водителю стало плохо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП телесные повреждения получили водитель автобуса и 17-летний пассажир. Им оказана медицинская помощь.