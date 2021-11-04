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Парковки в Москве будут бесплатными с 4 по 6 ноября

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Автомобилисты смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в ноябрьские праздники, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября", - сообщили в ведомстве.

Там попросили водителей быть внимательными и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийных ситуаций.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Выходные в этом году продлятся с 4 по 7 ноября.

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