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В Москве завершили ремонт Лужнецких эстакады и метромоста

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Проведены плановые ремонтные работы по замене гидроизоляции и обновлению асфальтобетонного покрытия на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"Ремонт был необходим, так как резкие перепады температуры и интенсивное движение приводят к образованию колейности, которая может стать причиной дорожно-транспортных происшествий", - сказал он.

Заммэра подчеркнул, что работы на объектах проводились в круглосуточном режиме, что позволило завершить их в кратчайшие сроки.

Как пояснил Бирюков, во время ремонта движение транспорта полностью не перекрывалось, работы проходили на одной полосе проезжей части в каждом направлении. Для водителей было установлено специальное ограждение с сигнальными огнями и предупреждающие дорожные знаки.

Заммэра добавил, что за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства Москвы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации сооружений и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

Москва Лужники

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