Неизвестный ночью устроил стрельбу в подмосковных Химках

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи расследуют обстоятельства конфликта в Химках, в ходе которого неизвестный застрелил одного человека и ранил другого, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По ее данным, накануне в 22:00 в микрорайоне Клязьма-Старбеево в ходе конфликта "мужчина произвел выстрелы в двух оппонентов". Отмечается, что в результате "один из них от полученных сквозных ранений скончался на месте, второй госпитализирован в больницу".

В СК подчеркнули, что с места происшествия были изъяты две пули, 24 гильзы, два шарика от травматического оружия и видеозаписи с камеры наружного наблюдения.

Следователями по факту произошедшего возбуждено уголовное дело и принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Московской области добавили, что контролируют ход расследования дела.