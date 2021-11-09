Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Юрий Ермолов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Московской избирательной комиссии Юрий Ермолов принял решение покинуть свой пост, оставшись в составе избиркома, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"К большому нашему сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов, действительно у него были причины личные, он решил сложить с себя обязанности именно председателя. Но мы его все-таки не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, и будет делиться своим бесценным опытом, оказывать необходимую поддержку своим коллегам", - сказала Памфилова на задании ЦИК России во вторник.

ЦИК России переназначит членами Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, занимающего пост замглавы МГИКа, а также члена столичного избиркома Ольгу Кириллову. Соответствующие постановления приняты Центризбиркомом на заседании во вторник.

По словам Памфиловой, ЦИК предлагает назначить Кириллову главой МГИК. "Это, на мой взгляд, вообще лучшая кандидатура, которая только могла бы быть предложена. (...) Она у нас в общественном штабе по наблюдению за выборами играла большую роль, имела большое значение, мы не раз с ней взаимодействовали и оценили её принципиальность, профессионализм, позицию", - сказала Памфилова.

Она выразила уверенность, что Кириллова на месте председателя комиссии "проявит все свои качества и огромный опыт". "Уверена, что будет стоять на страже защиты прав избирателей", - сказала глава ЦИК.

Между тем заместитель председателя Мосгоризбиркома Реут сообщил "Интерфаксу", что причиной ухода Ермолова с поста главы комиссии стало личное желание. По словам Реута, вопрос о том, кто станет преемником Ермолова, пока не решен.

"Возглавит комиссию тот, кого изберут по предложению ЦИК. Пока ЦИК только выдвинул кандидатуры в состав комиссии", - пояснил Реут.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 апреля 2020 года по предложению ЦИК назначил экс-начальника главка МВД по вопросам миграции, бывшего члена Общественной палаты Москвы Кириллову членом Мосгоризбиркома. Вакансия во МГИК образовалась после смерти бессменного председателя комиссии Валентина Горбунова. Новым главой Мосгоризбиркома стал Ермолов, его заместителем был избран Реут. Горбунов был назначен по квоте мэра от ЦИКа, поэтому новую кандидатуру также утверждал столичный градоначальник. Реут работает на разных должностях во МГИКе с 2002 года.

У ЦИКа в каждом регионе есть по две квоты - одну кандидатуру они предлагают исполнительной власти (главе региона), другую - законодательной, которые в свою очередь обязаны назначить их по предложению ЦИКа. Так, Мосгоризбирком наполовину формирует мэр, наполовину - Мосгордума.