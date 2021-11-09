Второй за неделю технический сбой произошел на зеленой ветке московского метро

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Неисправность состава стала причиной задержки поездов на Замоскворецкой линии метро вечером во вторник, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На центральном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения для проверки поезда", - говорится в сообщении.

По информации департамента, нет движения поездов от "Театральной" до "Белорусской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Это второй подобный инцидент на "зеленой" ветке за неделю. Из-за неисправности поезда 3 ноября интервалы движения на перегоне "Динамо" - "Белорусская" достигали 10 минут.