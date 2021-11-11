В Москве завели уголовное дело из-за угроз в адрес сотрудника телеканала "Россия 24"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Москве в связи с угрозами в адрес корреспондента телеканала "Россия 24", подготовившего репортаж о деятельности микрофинансовых организаций, сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - сказала Нефедова в четверг.

Она пояснила, что проверка проводилась в связи с жалобами на микрофинансовую компанию, расположенную в 1-м Люсиновском переулке.

"Речь идет об обращениях граждан, которые получили в организации кредиты под залог квартир и впоследствии стали жертвами мошеннических действий", - отметила представитель прокуратуры.

Она уточнила при этом, что проверка проводилась с выходом на место и с привлечением журналистов ВГТРК "ГТК Телеканал Россия".

В процессе подготовки сюжета его автору - корреспонденту "России 24" Виталию Кармазину - позвонил неизвестный и начал угрожать ему, потребовав не развивать эту тему и не выдавать в эфир. Журналист обратился в прокуратуру, которая и инициировала возбуждение уголовного дела.

Ход и результаты расследования дела поставлены надзорным ведомством на контроль, добавила Нефедова.