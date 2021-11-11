Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве завели уголовное дело из-за угроз в адрес сотрудника телеканала "Россия 24"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Москве в связи с угрозами в адрес корреспондента телеканала "Россия 24", подготовившего репортаж о деятельности микрофинансовых организаций, сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - сказала Нефедова в четверг.

Она пояснила, что проверка проводилась в связи с жалобами на микрофинансовую компанию, расположенную в 1-м Люсиновском переулке.

"Речь идет об обращениях граждан, которые получили в организации кредиты под залог квартир и впоследствии стали жертвами мошеннических действий", - отметила представитель прокуратуры.

Она уточнила при этом, что проверка проводилась с выходом на место и с привлечением журналистов ВГТРК "ГТК Телеканал Россия".

В процессе подготовки сюжета его автору - корреспонденту "России 24" Виталию Кармазину - позвонил неизвестный и начал угрожать ему, потребовав не развивать эту тему и не выдавать в эфир. Журналист обратился в прокуратуру, которая и инициировала возбуждение уголовного дела.

Ход и результаты расследования дела поставлены надзорным ведомством на контроль, добавила Нефедова.

Людмила Нефедова Москва

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве стартовала III фаза исследований COVID-вакцины для подростков "Спутник М"

Временный снежный покров может образоваться местами в Москве

На четырех крупных улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость

На четырех крупных улицах в центре Москвы снизят максимально разрешенную скорость

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

В Москве полный курс вакцинации прошли 67% работников предприятий "групп риска"

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Лидер ячейки ИГ, планировавшей теракты в Москве, осужден на 21 год колонии

МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве в ночь на вторник

МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве в ночь на вторник

Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром

Пандемия коронавируса

Социальную карту в Москве разблокируют в течение 5 рабочих дней после прививки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });