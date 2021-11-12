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В Москве откроют 151 каток с искусственным льдом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В наступающем зимнем сезоне в Москве будет работать 151 каток с искусственным льдом, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"В парках, на природных территориях и фестивальных площадках они начнут работать в ноябре-декабре", - рассказал Бирюков.

Он напомнил, что лед наращивают с помощью специальных установок, когда в городе устанавливаются стабильно низкие температуры.

По его словам, все катки оборудованы освещением, пунктами проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалками, точками питания и туалетами.

"На всех катках будут строго следить за соблюдением эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - добавил Бирюков.

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