В выходные изменится расписание на МЦД-2 и Горьковском и Курском направлениях

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В выходные 13 и 14 ноября из-за ремонтов изменится расписание пригородных электричек Горьковского и Курского направлений, а также на МЦД-2, предупредили в пресс-службе МЖД.

Некоторые поезда, курсирующие между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна, будут выведены из расписания, и "несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении", говорится в сообщении.

У ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Некоторые поезда проследуют от Железнодорожной до Реутова без остановок.

В ночи на 14 и на 15 ноября на Курском направлении и МЦД-2 будут изменения в графике из-за укладки стрелок на станции Люблино-Сортировочное.

Пассажирам советуют проверять актуальное расписание непосредственно перед поездками.