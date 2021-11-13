В Москве появится многофункциональный технологический кластер "Образцово"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В столице к 2026 году будет построен многофункциональный технологический кластер "Образцово", на его создание из федерального бюджета будет направлено почти 30 млрд рублей, сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ.

Распределение финансирования по самым крупным объектам будущего кластера утвердил премьер России Михаил Мишустин.

По данным пресс-службы, распоряжением, которое утвердило правительство, распределены 23,6 млрд рублей по четырем объектам, которые будут построены или реконструированы для создания кластера. Стоимость работ по каждому из них превышает 3 млрд рублей. На другие, менее дорогостоящие объекты кластера приказом Минтранса будет распределено еще 6,3 млрд рублей.

Параллельно правительство признало утратившими силу прежние постановления о финансировании строительства кластера. Это связано с корректировкой сроков завершения работ и перечня объектов, подлежащих реконструкции, отмечается в сообщении.

Кластер создается на базе Российского университета транспорта. Его основные площадки разместятся в учебных корпусах университета, которые планируется реконструировать. Кроме того, на территории университета будет построено несколько новых зданий. Чтобы не прерывать учебный процесс, работы собираются проводить в несколько этапов, а в это время студенты будут обучаться в новых или уже реконструированных корпусах.

В кабмине отметили, что основой кластера станет национальный центр цифрового инжиниринга и комплекс научно-испытательных лабораторий. Как сообщатся, "здесь будут разрабатывать, испытывать и сертифицировать интеллектуальные транспортные системы, проектировать объекты транспортной инфраструктуры, анализировать большие массивы данных для повышения эффективности транспортных систем".

На базе этого центра студенты смогут обучаться по новым программам, ориентированным на развитие цифровых технологий в транспортной системе.