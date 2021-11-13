Рейс Владивосток-Москва с неисправностью благополучно сел в "Шереметьево"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Самолет из Владивостока приземлился в "Шереметьево" с проблемным шасси, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"Командир самолета Airbus А-330, выполняющего рейс из Владивостока в Москву перед посадкой доложил о неисправности передней стойки шасси. Службы аэропорта были приведены в состояние готовности. Однако лайнер удалось благополучно посадить, помощь не потребовалась", - рассказал собеседник агентства.

Пассажиры самолета высажены. Лайнер осматривают инженеры.