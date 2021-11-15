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Около 4 тыс. объектов зимнего отдыха откроется в Москве

Первыми заработают искусственные катки

Около 4 тыс. объектов зимнего отдыха откроется в Москве
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Катки с искусственным и естественным льдом, лыжные и горнолыжные трассы, ледяные горки и другие объекты активного отдыха смогут посетить москвичи предстоящей зимой, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят к работе в этом сезоне около 4 тыс. объектов зимнего отдыха", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что первыми в ноябре заработают катки с искусственным покрытием, всего их подготовлено более 150. Впервые такие площадки обустроены в парке Северного речного вокзала, сквере на улице Хачатуряна и парке в Олонецком проезде.

"Катки с естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки начнут открывать после установления устойчивых отрицательных температур", - пояснил заммэра.

Он рассказал, что в парках "Сокольники" и "Хованская дубрава" появятся новые лыжные трассы, в Таганском парке и парке Дубки - снежные и ледяные горки. На улице Металлургов откроется горнолыжный склон, на улице Дольской - места для катания на тюбингах.

"Этой зимой на территории создаваемого парка "Яуза" будут работать 23 объекта зимнего отдыха", - отметил глава комплекса городского хозяйства.

По информации Бирюкова, в сквере, прилегающем к Лазоревому проезду, откроется новый каток с искусственным льдом. Запланировано обустройство четырех лыжных трасс, трех ледяных горок и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта.

"Москвичи и гости столицы смогут посетить объекты зимнего отдыха на шести парковых территориях, прилегающих к набережным Москвы-реки", - подчеркнул он.

В парке "Южный кластер" на улице Борисовские пруды заработают открытый каток и лыжные трассы; парке "Фили" - снежные горки и городки, универсальные площадки для зимних видов спорта; в парке 850-летия Москвы, Братеевской пойме, музее-заповеднике "Коломенское" и природно-историческом парке "Москворецкий" - лыжные трассы.

Бирюков добавил, что особое внимание на объектах зимнего отдыха будет уделяться соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Москва Петр Бирюков Роспотребнадзор

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