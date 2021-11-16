В Москве коммерческие аптеки смогут выдавать льготные лекарства по электронным рецептам

Соответствующий эксперимент стартует 15 января

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Столичные власти приняли решение о реализации с 15 января 2022 года проекта, в рамках которого гражданам с электронными рецептами из медорганизаций будут выдавать льготные лекарства в коммерческих аптеках, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Отмечается, что проект продлится до 31 декабря 2022 года. Участвовать в нем смогут аптеки, которые подключатся к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и возьмут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан назначенных им лекарств по международному непатентованному наименованию (МНН) в день обращения. Получить препарат можно будет при предъявлении QR-кода электронного рецепта как в электронном виде, так и на бумаге.

Расчеты с аптеками - участницами проекта - будут осуществляться ежемесячно в форме бюджетных субсидий в размере фактически отпущенных бесплатных лекарств.

Как отмечает пресс-служба, данный проект позволит расширить возможности льготных категорий граждан по получению бесплатных лекарств, а подключение коммерческих аптек к эксперименту снизит затраты городского бюджета и ресурсов системы здравоохранения на централизованные закупки препаратов.

Выдача льготных лекарств также продолжится в аптечных пунктах городских поликлиник.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что в программу включены самые востребованные лекарства, которые можно получить по бесплатному рецепту. Пациенту гарантируется обеспечение лекарственным препаратом с указанным в рецепте действующим веществом. Также можно будет доплатить и взять другое торговое наименование, если человек предпочитает лекарства определенного производителя.

Она подчеркнула, что предусмотрена возможность оформить в коммерческих аптеках доставку назначенного лекарства, розничная торговля которым допускается дистанционным способом.