Два человека пострадали из-за обрушения стены и строительных лесов в ТЦ Москвы

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Стена и строительные леса обрушились в торговом центре "На Беговой" на северо-западе Москвы, пострадали два человека, сообщает во вторник пресс-служба столичного главка МЧС.

В 18:40 по адресу: Хорошевское шоссе, д. 16, к. 3, стр. 3 в трехэтажном административном здании частично обрушилась стена на площади пять квадратных метров и строительные леса с рабочих. Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших и передали медикам, говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании на первом этаже велись ремонтные работы.

По данным из открытых источников, по этому адресу располагается торговый центр "На Беговой".