Ветераны Битвы под Москвой получили увеличенную выплату в размере 40 тыс. руб

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В честь 80-летия контрнаступления советских войск в Битве под Москвой участники обороны города получили удвоенную единовременную выплату, она составила 40 тыс. руб., сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Город оказывает ветеранам комплексную поддержку. Так, к 80-й годовщине Битвы под Москвой размер материальной помощи ветеранам был увеличен в два раза - до 40 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы в сентябре. Такую единоразовую выплату уже получили более 3,7 тыс. горожан", - сказала заммэра.

Она добавила, что ветераны также получают помощь соцработников и сиделок, дополнительно им оформляют путевки в лучшие пансионаты. Кроме того, ветеранам доступна программа "Санаторий на дому".

Единовременную материальную помощь в ноябре получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, в том числе награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений. Также столичные власти произвели выплаты военнослужащим, учащимся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившимся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.