В Подмосковье подозреваемый в убийстве женщины застрелен при задержании

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Житель Подмосковья застрелен в Солнечногорске при задержании по подозрению в убийстве женщины, он открыл огонь по полицейским, сообщила представитель регионального главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Как она рассказала журналистам в воскресенье, ночью 21 ноября в частном доме в городе во время совместного распития спиртного между 53-летним мужчиной и его сожительницей произошла ссора. После этого мужчина направился в дом к своей матери, где предположительно совершил ее убийство и поджег дом.

Затем, по словам Врадий, мужчина направился обратно к дому сожительницы, "где стал производить множественные выстрелы по дверям и внутрь помещения, требуя от женщины выйти к нему".

Представитель регионального главка СК сообщила, что женщина и находившиеся в ее доме родственники, смогли укрыться от выстрелов и вызвать сотрудников полиции и Росгвардии. "Прибывшему по вызову наряду ГУ Росгвардии по Московской области мужчина оказал сопротивление и стал производить выстрелы в сторону сотрудников. По мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен", - сказала Врадий.

Она отметила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).