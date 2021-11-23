В Москве пройдет выставка к 60-летию Виктора Цоя

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя" откроется 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж" к 60-летию со дня рождения музыканта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе проекта.

По словам организаторов, в 11 залах Цой будет показан не только как музыкант. Авторы проекта "воссоздадут весь путь героя – от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений". При этом экспозиция организована не хронологически, а по темам – музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство – и представляет собой собрание артефактов, связанных с жизнью Цоя и переданных выставке для экспонирования его семьей и частными коллекционерами.

"Сценография, аудио- и визуальные эффекты выводят этот проект за рамки привычной выставки, поэтому мы называем ее выставка-байопик и, приглашая зрителей, говорим "будет как в Кино!", - отметил креативный продюсер проекта, сын артиста Александр Цой.

Тексты к выставке и в каталоге написаны французским дипломатом и писателем Жоэлем Бастенэром, другом Цоя, который издал его пластинку во Франции в 1989 году. Свои архивы передала также популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей (США). Рашид Нугманов (Франция) представит целый зал, посвященный фильму, готовившемуся к съемкам в последний год жизни Цоя японскими продюсерами, но так и не снятому из-за его гибели.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. ДТП произошло на 35-м километре трассы Слока - Талси под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. По одной из версий, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

21 июня 2022 года ему бы исполнилось 60 лет.