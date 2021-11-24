Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Самый большой каток в столице откроется в пятницу на ВДНХ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Самый большой каток в Москве откроется на ВДНХ 26 ноября, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а его общая площадь с инфраструктурой - 53 тысячи квадратных метров", - сказала Сергунина, слова которой привели на сайте столичной мэрии.

Посетители смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие", в том числе вокруг знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для детей от трех до восьми лет оборудуют арену поменьше - площадью 900 квадратных метров. Она откроется 27 ноября. В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 23:00. Технический перерыв - с 15:00 до 17:00.

После открытия на катке каждую неделю планируется проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Кроме того, возобновят экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре. Приобрести билеты можно будет онлайн на официальном сайте выставки. Вход будет осуществляться по заранее выбранным сеансам. На входе установят дезинфицирующие рамки, у каждого измерят температуру. Коньки и другой инвентарь будут обрабатывать специальными средствами. Гостям катка необходимо придерживаться социальной дистанции, а в закрытых помещениях носить маски.

Москва ВДНХ Наталья Сергунина

Новости

Google, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контента

Google, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контента

Суд на три месяца продлил арест основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Новую сцену Большого театра залило водой из-за пожарной сигнализации

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

Володин выступил за жесткое уголовное наказание за хулиганство на дорогах

Володин выступил за жесткое уголовное наказание за хулиганство на дорогах

В центре и на юге Москвы изменилась схема движения общественного транспорта

Движение на синей ветке столичного метро восстановлено

Пассажир упал под поезд на станции "Семеновская" столичного метро

Собянин заявил, что количество мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем вдвое

Собянин заявил, что количество мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем вдвое
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });