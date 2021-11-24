Самый большой каток в столице откроется в пятницу на ВДНХ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Самый большой каток в Москве откроется на ВДНХ 26 ноября, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а его общая площадь с инфраструктурой - 53 тысячи квадратных метров", - сказала Сергунина, слова которой привели на сайте столичной мэрии.

Посетители смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие", в том числе вокруг знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для детей от трех до восьми лет оборудуют арену поменьше - площадью 900 квадратных метров. Она откроется 27 ноября. В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 23:00. Технический перерыв - с 15:00 до 17:00.

После открытия на катке каждую неделю планируется проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Кроме того, возобновят экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре. Приобрести билеты можно будет онлайн на официальном сайте выставки. Вход будет осуществляться по заранее выбранным сеансам. На входе установят дезинфицирующие рамки, у каждого измерят температуру. Коньки и другой инвентарь будут обрабатывать специальными средствами. Гостям катка необходимо придерживаться социальной дистанции, а в закрытых помещениях носить маски.