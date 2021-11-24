Снегоуборочная техника вышла на улицы Москвы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Москве, по прогнозу синоптиков, до конца суток продолжит идти снег, местами ожидается метель, сообщается в среду в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Городские службы проводят подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой", - отмечается в телеграм-канале.

"Прирост свежевыпавшего снега уже составил более 1 см. Всего может выпасть до 3 см снега", - говорится в сообщении.

Власти призвали москвичей быть осторожными на улице из-за порывов ветра до 17 м/с.