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Мосгорсуд смягчил приговор бывшему главному криминалисту МВД

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд смягчил наказание бывшему начальнику Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД Петру Гришину и его соучастникам, осужденным по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, суд сократил назначенный Гришину срок лишения свободы с восьми до семи лет шести месяцев в колонии общего режима.

Экс-заместитель Гришина - Олег Мазур проведет в колонии не семь лет, а шесть с половиной.

Еще одному фигуранту дела бывших высокопоставленных сотрудников МВД - бизнесмену Сергею Нарутову Мосгорсуд смягчил наказание с семи лет колонии до шести лет пяти месяцев.

Кроме того, уточнили в пресс-службе Мосгорсуда, была изменена описательно-мотивировочная часть приговора.

"В остальной части этот приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - заключили в Мосгорсуде.

Гришину по приговору суда первой инстанции также назначен штраф 1,5 млн руб., он лишен звания генерал-лейтенанта полиции, Мазур получил штраф 1,3 млн руб. с лишением звания полковника полиции, Нарутов - штраф 1,3 млн руб.

Все трое осужденных были признаны виновными в особо крупном мошенничестве - по три эпизода, Гришин также признан виновным в незаконном обороте оружия.

Фигуранты были задержаны в декабре 2017 года. Следствие изначально вменило им хищение бюджетных средств при закупке в МВД России криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений. По версии следствия, офицеры обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями.

Фигуранты вину не признали.

Мосгорсуд

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