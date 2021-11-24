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Аэропорт "Домодедово" из-за снегопада периодически закрывает ВПП для расчистки

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Видимость в районе аэропорта "Домодедово" около 500 м, воздушная гавань периодически закрывает взлетно-посадочные полосы для очистки от снега, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"В Московском регионе наблюдаются сложные метеоусловия. Видимость в районе аэропорта "Домодедово" составляет 500 м, снегопад сопровождается боковым ветром", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что для обеспечения безопасности полетов взлетно-посадочные полосы периодически закрывают на непродолжительное время для очистки снега и противогололедной обработки.

"Улучшение метеоусловий ожидается после 22:00. Мы рекомендуем путешественникам заранее планировать поездку в аэропорт",- подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Домодедово

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