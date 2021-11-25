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Убившего жену и ее родителей москвича направили на принудительное лечение

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд направил на принудительное лечение москвича, зарезавшего супругу и ее родителей, сообщает столичная прокуратура.

По версии следствия, в ночь на 21 марта 2020 года мужчина в квартире на Волоколамском шоссе несколько раз ударил ножом жену и ее родителей. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

В это время в квартире также находились двое детей мужчины: мальчик 2012 года рождения и девочка 2018 года рождения. Они не пострадали.

"Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у мужчины выявлены изменения психики, лишившие его в период инкриминируемого ему деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими",- сообщили в надзорном ведомстве.

Москва Мосгорсуд

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