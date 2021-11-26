В Москве задержаны 11 человек по подозрению в мошенничестве на 100 млн руб.

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали 11 предполагаемых мошенников, ущерб от деятельность которых составил более 100 млн рублей.

Среди задержанных - предполагаемый лидер и 10 участников преступной группы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк

"По имеющейся информации, от действий злоумышленников пострадало более 50 граждан, нанесенный материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей", - сказала она.

Предварительно установлено, что злоумышленники от имени компании, работающей в области права, предлагали услуги по внесению изменений в кредитные истории граждан и помощь в получении займов на выгодных условиях. При этом реальной возможности это сделать они не имели.

Договоры с клиентами подозреваемые заключали в офисе в одном из арендованных бизнес-центров столицы. Однако, получив оплату, аферисты преставали выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. Если вина фигурантов будет установлена судом, им грозит наказание до 10 лет колонии.

Как отметили в МВД, в офисе, а также в местах проживания фигурантов в Москве и области проведено 18 обысков. Изъяты денежные средства, печати, компьютерная техника, предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

По словам Волк, предполагаемый организатор мошеннической схемы заключена под стражу. Ее пособников отпустили под обязательство о явке.