"Эхо Москвы" оштрафовали на 160 тыс. руб. за неуказание маркировки "иностранный агент"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил штраф в размере 160 тыс. рублей "Эхо Москвы" за публикацию на сайте радиостанции сведений о признанных иностранным агентом организациях без соответствующей маркировки.

"Суд признал виновным ЗАО "Эхо Москвы" по четырем протоколам, составленным по ч. 2.1 и 2.4 ст 13.15 КоАП РФ, все правонарушения заключались в неуказании маркировки "иностранный агент"", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Там отметили, что общая сумма штрафов составила 160 тыс. рублей.