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Взрыв произошёл в частном доме в подмосковных Люберцах

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв неизвестного происхождения произошёл в частном доме в подмосковных Люберцах, есть пострадавшие, сообщает во вторник пресс-служба Подмосковного главка МЧС.

"В 04:48 поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в частном доме в городском округе Люберцы, деревня Торбеево, дом 22. Произошло частичное обрушение частного дома (примерно на 2/3), возгорания не последовало",- говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что есть пострадавшие. При этом их количество не уточняется.

Люберцы

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