К сотрудникам "Московского тренингового центра" пришли с обысками

Это связано с делом о самоубийстве клиентки в 2015 году

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Московские следователи проводят обыски у администраторов и активных участников "Московского тренингового центра" по делу о доведении клиентки до самоубийства, сообщила официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, в начале 2000-х годов на территории столичного региона начал функционировать "Московский тренинговый центр" под руководством психолога Романа Тихонова его супруги, а также ее дочери", - сказала Иванова в среду журналистам.

В центре, по ее словам, применялась методика "лайфспринг" - трехуровневый психологический тренинг, "опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность".

"В результате чего в 2015 году одна из выпускниц совершила акт суицида", - сказала Иванова.

Она отметила, что у администраторов и активных участников центра совместно с оперативными службами проводятся обыски по 11 адресам. "Указанные лица доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий", - сказала представитель следствия.

По ее словам, Тихоновы скрылись от следствия, им заочно предъявлено обвинение в доведении до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ), создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Они находятся в федеральном розыске.