В московских пригородных поездах МЖД перевозят рыбок, ворон и чихуа-хуа в пальто

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила, что за 11 месяцев в поездах перевезли почти 330 тыс. питомцев.

Самыми популярными направлениями стали Ярославское (почти 60 тысяч животных), Казанское (более 58 тысяч животных) и Курское (41,2 тысяч животных)

Лидерами по перевозкам ожидаемо оказались собаки и кошки. Однако на поездах ЦППК в том числе перевозили: ручную ворону, котят-чемпионов породы сфинкс и рыбок-петушков необычного окраса в небольшом аквариуме.

Подчеркивается, что животных перевозили в переносках, домашняя ворона была в клетке. Чихуа-хуа путешествовал в теплом пальто, отмечает компания.

В ЦППК напомнили, что перевозка мелкого рогатого скота (например, коз), в поездах запрещена.