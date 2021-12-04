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Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололеда

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Дороги Москвы покрылись льдом, власти призывают отказаться от поездок на личном транспорте, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Кроме того, водителей просят соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны.

Из-за сложных погодных условий столичные власти на протяжении последней недели неоднократно обращались к водителям с просьбой предпочесть общественный транспорт личному.

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