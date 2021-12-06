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В Москве на Тверской начали реконструкцию гостиницы "Центральная"

Это здание также известно как дом Филиппова с булочной

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В центре Москвы началась реконструкция здания бывшей гостиницы "Центральная" по адресу Тверская улица, дом 10, строение 1, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики. Работы должны завершиться во втором квартале 2024 года.

Это здание также известно как дом Филиппова с булочной, кондитерской и кофейней. Оно не обладает статусом объекта культурного наследия, но все важные архитектурно-художественные элементы сохраняются.

"К настоящему времени завершено подробное дообследование всех архитектурно-художественных элементов декора интерьеров и аварийных элементов лепного декора фасадов здания. В реставрационные мастерские специалистами ведется их полноценная научная реставрация", - заявил через пресс-службу руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин напомнил, что в основе здания - строения конца XVIII - начала XIX веков. С 1911 года в здании располагалась гостиница "Люкс", с 1953 года ее называли "Центральной".

По словам чиновника, в здании уже усилили конструкции и укрепили здания окружающей застройки. Застройщик скоро приступит к реставрации, реконструкции и переоборудовании здания к современному использованию.

По проекту здесь разместят пятизвездочную гостиницу площадью 46,6 тысяч кв. м на 53 номера и 116 апартаментов, а также СПА-комплекс, предприятия общественного питания, торговые площади и двухуровневую подземную стоянку на 120 машиномест.

"Особенностью архитектурных решений, безусловно, является реставрация и воссоздание утраченных элементов существующих фасадов трехэтажного объема здания, и реставрационное воссоздание архитектурно-декоративного убранства", - уточнил Лёвкин.

Москва Филипповская булочная Центральная Мосгорнаследие Алексей Емельянов Сергей Лёвкин

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