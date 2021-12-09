Задержан подозреваемый в огнестрельном ранении бизнесмена на Давыдковской улице

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Столичная полиция задержала неизвестного, ранившего генерального директора коммерческой организации огнестрельным оружием, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе комплекса оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска подозреваемый задержан в г. Химки Московской области и доставлен в следственные органы", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что 3 декабря на Давыдковской улице в Москве "неизвестный мужчина около офиса коммерческой организации из предмета, похожего на пистолет, произвел выстрелы в ее генерального директора, после чего с места происшествия скрылся". Пострадавший был госпитализирован.