Пробки в Москве достигли десяти баллов

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Загруженность московских дорог к 17:50 оценивается в максимальные десять баллов, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

Ранее в пятницу департамент транспорта Москвы сообщил в своем телеграм-канале, что основной причиной большого числа пробок в стало наступление периода предпраздничных поездок в торговые центры. Также на дорогах ведутся работы, из-за которых ограничено движение.

По данным дептранса, движение по столице станет более свободным после 20:00.