Прокуратура проверит обстоятельства возвращения самолета в "Шереметьево"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Самолет, летевший в Краснодар из Москвы, был вынужден вернуться в аэропорт "Шереметьево" в субботу утром, транспортные прокуроры начали проверку.

Как сообщила журналистам представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, по предварительным данным, примерно в 6:30 на борту самолета рейса Шереметьево-Краснодар сработала сигнализация разгерметизации кабины с выпуском кислородных масок для пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета, сказала она.

По ее словам, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, борт от полетов отстранен. Пассажиры будут отправлены резервным рейсом.

Короткова сообщила, что причины произошедшего поручено установить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, "при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования".

Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.